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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي بشأن تمديد الهدنة في غزة

مجلس الحرب الإسرائيلي
مجلس الحرب الإسرائيلي

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل بدأت مناقشة مقترح تمديد الهدنة في غزة.

وذكرت “يديعوت أحرونوت”، “يناقش مجلس الحرب الإسرائيلي تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى ما بعد الأيام الأربعة المتفق عليها مسبقاً”.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أعلنت اليوم الأحد، أنها تسعى إلي تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، بأن مصدر مقرب من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة بين يومين و4 أيام.

إسرائيل غزة

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