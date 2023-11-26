حفلة القرن.. السياحة تكشف تفاصيل جديدة عن موعد افتتاح المتحف الكبير.. فيديو

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة، إنه في شهر أكتوبر الماضي حدثت زيادة 8% في حركة السياحة عن العام الماضي.

وأضاف، مساعد وزير السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "حتى الآن في شهر نوفمبر من هذا العام بما لدينا من إحصائيات لدينا زيادة حوالي 9% عن نوفمبر العام الماضي"، لافتا:" هناك تصاعد في قطاع الأعمال السياحي".

وكشف يوسف، عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلا إنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حملة ترويجية ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير، وسيتم الإعلان عن موعد الافتتاح بوقت كافي.



وتابع : "بدأنا العمل على الإعداد لحفل المتحف المصري الكبير"، معقبا: "حفل افتتاح المتحف سيكون حفلة القرن".



وأضاف: "هناك انخفاض في الحجوزات المستقبلية تزامنا مع الأحداث التي يشهدها الإقليم"، مضيفا: "العملاء الذين لم يقوموا بالحجز لمصر غالبا لم يحجزوا لأي بلد آخر وهذا قرار سفر مؤجل".

