برلماني: مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية تؤكد دور مصر الفعال والمحوري

أشاد النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب، بإعلان إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تستهدف تعزيز كافة المفاهيم والمبادىء نحو تحقيق مساعي السلام العالمي، والعمل على توحيد كافة الجهود الدولية بشكل عام، والشبابية على وجه الخصوص لدعم ومساندة المدنيين وحمايتهم في كافة أماكن النزاع في العالم.

الشعب الفلسطيني بقطاع غزة

وأكد نشأت العمده، في تصريح صحفي له، أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع كافة الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والجرائم التي ترتكب في حق الأبرياء المدنيين، مما سيكون لها دور وتأثير كبير في نشر ثقافة السلام وتوفير مظلة حماية على مستوى عالمي لكافة الشعوب التي تعاني مرارة الصراعات.

ولفت عضو مجلس النواب، أن مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، جاءت شاملة لعدد من الأهداف المستهدف تحقيقها، أبرزها تشجيع الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة لتوسيع رقعة التناغي العالمي وإعلاء للغة الحوار وليس السلاح والدم والحرب، وباعتباره اللغة الآمنة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق السلام واستقرار الشعوب.

واختتم النائب محمد نشأت العمده، حديثه قائلا: الدولة المصرية تلعب دوراً فاعلاً ومحوري في دعم عملية السلام والدفع بكافة سبل التحرك نحو تحقيق هذا الهدف المنشود، استكمالا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمان والسلام في مناطق النزاع في العالم، مما يؤكد أن مصر أصبحت ذات مهمة قوية وذات رسالة للعالم بأنها بابا للسلام والإنسانية.