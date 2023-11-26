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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحصان الأسود.. بلال الدوي يشيد بأداء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة القاهرة الإخبارية

الكاتب الصحفي بلال
الكاتب الصحفي بلال الدوي

أشاد الكاتب الصحفى بلال الدوى، الشكر لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقناة القاهرة الإخبارية على الأداء المميز الذي قدمته القناة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

 

وأضاف بلال الدوى خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”،:" الإعلام المصري قام بدور كبير للغاية في إبراز الدور المصري، كما أن قناة القاهرة الإخبارية كانت الحصان الأسود للإعلام المصري.

واسترسل:نشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشكر القاهرة الإخبارية التي لم تعد مولودا صغيرا".


وأكمل :"من الآن وصاعدا القاهرة الإخبارية أصحبت قناة تضاهى كبرى قنوات الإخبار حول العالم، وكل القنوات على مستوى العالم أصبحت تنقل من قناة القاهرة الإخبارية ".

 

وأوضح أنه أصبح لدينا قناة كبيرة تساير الأحداث الكبيرة، مثل لحرب الروسية الأوكرانية والحرب في السودان والآن تقديم تغطية محترفة لما يحدث في غزة".

 

بلال الدوي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلي غزة

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