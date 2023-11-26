إسرائيل: إطلاق سراح 39 سجينًا ومعتقلًا من 7 سجون

أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أطلقت سراح 39 سجينًا ومعتقلًا من إجمالي سبعة سجون إسرائيلية (ستة في إسرائيل وواحد في الضفة الغربية المحتلة)، كجزء من صفقة بين إسرائيل وحماس شهدت أيضًا إطلاق سراح الجماعة المسلحة من الرهائن. اليوم.

وصلت حافلة تقل فتية فلسطينيين محررين من السجون الإسرائيلية إلى وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وتضم المجموعة التي تم إطلاق سراحها يوم الأحد فتيانًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل؛ اثنان يبلغان من العمر 15 عامًا، وواحد، أصغرهم يبلغ من العمر 14 عامًا.

وكان في استقبالهم في رام الله مئات من المهنئين، بعضهم لوح بالأعلام الفلسطينية، والبعض الآخر حمل علم حماس.

تم احتجاز البعض دون معرفة التهم الموجهة إليهم: كان 16 من المفرج عنهم يقضون أحكامًا، معظمها بسبب هجمات على إسرائيليين، وفقًا لمعلومات مستمدة من مصلحة السجون الإسرائيلية وجمعية الأسير الفلسطيني، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق السجناء.

أما المفرج عنهم، وعددهم 23 شخصًا، فقد احتُجزوا رهن الاعتقال الإداري، وهي ممارسة لاقت انتقادًا واسع النطاق حيث لا يكون المعتقل على علم بأي تهم موجهة إليهم، ولا تخضع قضيتهم لأي إجراء قانوني.