مستشار الرئيس الفلسطيني: ما خسرناه في غزة الأكبر منذ 100 عام

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يحاول لملمة جراحه والحزن بدرجة كافية على الضحايا الذي قدمها، فما خسره الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو الأكبر منذ 100 عام من عمر القضية الفلسطينية، ولم يتمنى أحد أن تندلع هذه الحرب أو يريدها أو مستعدا لها.

وأضاف "الهباش"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشعب الفلسطيني قدم ضحايا بما فيه الكفاية على مدى 100 عام، وآن الأوان أن يتنفس هواء الحرية، ووضع حد لهذا الاحتلال، وهذه السنوات الطويلة من الظلم وغياب العدالة.

حل جذري

ولفت إلى أن الطريق الوحيد لذلك، ليس الدخول في صراعات والتهدئة، ثم الدخول في صراعات مجددا ثم التهدئة، ولكن نحتاج إلى حل جذري، فما نريده هو منطق السلام، والذهاب إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.