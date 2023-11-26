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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحالف الوطني ينظم مؤتمرا حاشدا بالإسماعيلية لتأييد "السيسي" في الانتخابات الرئاسية

المؤتمر
المؤتمر

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الإسماعيلية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية تحت عنوان "حكاية وطن ". 

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جاء ذلك بحضور، أكرم الشافعي منسق أمانة التحالف بالإسماعيلية وعضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية الرسمية للرئيس ، الدكتور اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق والخبير الاستراتيجي، وأعضاء هيئة مكتب الحملة الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية، النائب حماد موسي، مجدي زايد، محمود موندين، محمد جمال شلبي، المهندس أحمد إبراهيم نصر الله، صقر محمد صقر، وبحضور برلماني ضم كلا من  النائب عصام دياب، النائب محمد طلبة، النائب أحمد عثمان، النائب سامي هاشم، لبني ذكي مقررة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، لفيف من أعضاء التحالف بالمراكز والمدن، الآلاف من ممثلين الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية وعددًا من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والشخصيات العامة والمواطنين.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ووقفة حداد علي روح الإخوة الشهداء بفلسطين، كما تم استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية، وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم علي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

خلال كلمته، حث اكرم الشافعي،   المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.


قال الدكتور اللواء رضا فرحات الخبير الاستراتيجي، أن الرئيس  دخل القري وعمل علي أعمارها وان الأوطان لا تبنى إلا في مناخ الاستقرار، مستشهدا بما حدث في مصر من إنجازات في المشروعات المختلفة والبنية التحتية والأساسية وشبكة الطرق والمحاور التي تعزز من جذب فرص الاستثمار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المختلفة في الصحة والتعليم والاقتصاد، فضلا عن مشروع القرن حياة كريمة التي تسهم فى تحسين حياة 60 مليون مواطن، لافتا إلى أن ما حدث على أرض الواقع يعد معجزة بكل المقاييس المادية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة مؤتمرات التحالف الوطني الحاشدة لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهدت فعاليات المؤتمر، تمثيل المرأة والفتيات وذوي الهمم والكنيسة والأوقاف.

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