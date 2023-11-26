حزب المستقلين الجدد: مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية توقيتها مهم

قال حزب المستقلين الجدد، إن إعلان إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية، هو تأكيد علي الدور المهم لهذا المنتدي فهي تستهدف تعزيز كافة المفاهيم والمبادئ نحو تحقيق مساعي السلام العالمي.

جاءت فى توقيت هام

وأضاف حزب المستقلين الجدد، أن مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية جاءت فى توقيت هام في ظل الاضطرابات الإقليمية الموجودة والاعتداءات الوحشية من جانب إسرائيل على أهل غزة.

وأوضح الحزب أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن هذا المنتدى يعي ويدرك المرحلة، وأن شباب مصر بالتضامن مع شباب العالم، يدركون مدى عنف الاعتداءات الإسرائيلية على أهل غزة، وأن ما يتم ضد الأبرياء المدنيين من أطفال ونساء أمر يندى له الجبين، وبالتالي فهذه المبادرة ومن أرض سيناء تحديدا؛ هي بمثابة رسالة سلام وتضامن مع الإنسانية التي اغتيلت على أيدي الاحتلال.