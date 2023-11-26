أول تعليق من زيزو بعد الفوز علي أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

احتفل احمد سيد زيزو بفوز نادي الزمالك علي ابو سليم الليبي اليوم .



ونشر زيزو مجموعة من الصور له من مشاركته اليوم امام ابو سليم الليبي عبر حسابه الشخصي إنستجرام .

وعلق زيزو علي الصور قائلا :" البداية



نجح فريق الزمالك في حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الكونفدرالية بعد تغلبه على فريق أبو سليم بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 72.

شهدت أحداث المباراة ، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

وكاد فريق أبو سليم أن يعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة حيث تلقى مهاجم الفريق معتصم كرة عرضية سددها مباشرة نحو المرمى ولكن اصطدمت بالعارضة.

وهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط، بينما بقى أبوسليم، بدون رصيد من النقاط.".