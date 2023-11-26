الجالية المصرية بأوكرانيا: سيارات خاصة وقطارات لنقل الناخبين لمقار التصويت بالاستحقاق الرئاسي

كشف علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، آخر استعداد الجالية للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراءها خارج البلاد لمدة 3 أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وناشد خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، جميع المصريين بأوكرانيا بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال إنه يتم التواصل مع أبناء الجالية، ويتم استلام صور البطاقات والهوية، للتأكد من سلامتها وسريانها، وحل جميع المشكلات، ويتم التواصل المستمر مع وزارة الهجرة للوقوف على كافة الترتيبات والتجهيزات.

وواصل قائلاً: "الجو بارد جدًا، وسنستقبل أبناء الجالية عن طريق القطار أو السيارات الخارج والباصات".