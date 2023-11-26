رئيس اتحاد المصريين ببريطانيا: نحشد للانتخابات الرئاسية عن طريق اجتماعات ومواقع التواصل الاجتماعي

تحدثت ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين ببريطانيا، عن آخر استعداد المصريين للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر إجراءها خارج البلاد لمدة ثلاثة أيام 1 و2 و2023/12/3 .

وأكدت خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، واختيار المرشح المناسب لهم، في ظل المرحلة الحرجة والهامة التي يمر بها العالم، سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي او الإنساني.

وذكرت أنه يتم إجراء اجتماعات على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المصريون بالخارج يتابعون عن قرب جميع الحملات الرئاسية للمرشحين المحتملين، ومتابعة أخبار الهيئة الوطنية للانتخابات ونشرها على الصفحات الخاصة بالاتحاد وكذلك الصفحات الشخصية، بجانب فيديوهات "تشجيعية" لتشجيع أبناء المصريين بالخارج للمشاركة.