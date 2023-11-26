حشد كبير في رام الله يحتفل بعودة الأسري الفلسطينيين..شاهد

استقبل حشد في رام الله أحد الأسرى الفلسطينيين الـ39 الذين تم إطلاق سراحهم اليوم الأحد، كجزء من اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وفي مقطع فيديو لاحتفالات الشارع التي تندلع عند وصول الأسير إلى المدينة، ظهر الشاب بين الحشود وهو يعانق والدته، ويلتف علم حماس الأخضر حول رأسه، وسط صراخ الأم: “بالروح بالدم نفديك يا حماس”، مما دفع الجمهور إلى ترديد نفس الشعار.

وهذه العبارة هي أنشودة فلسطينية شائعة، تُطبق عادة على المسجد الأقصى.

ويظهر مقطع فيديو آخر من التجمع الجماهيري امرأة تصرخ: “لم نأت إلى هنا للاحتفال، بل للتعبير عن الهتاف وإظهار ولائنا للمقاومة [أي حماس] وغزة”.