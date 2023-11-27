عاجل
«أهلي 2006» يتعادل مع الطيران في بطولة منطقة القاهرة أخبار التوك شو.. السيسي يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطيني أحمد شبات.. موسى منفعلا: مبادرة تخفيض الأسعار لم تحقق هدفها أخبار التعليم|قرارات جديدة بشأن مصروفات المدارس للطلاب المندرجين ضمن حالات الإعفاء.. غدا قمر الصقيع والظلام ينير سماء مصر بنسبة 100% أسعار الذهب في الإمارات تواصل الصعود.. وعيار 21 بـ 217.50 درهم للجرام أزهري: لا توجد آية تدل على رجم مرتكبي الفاحشة.. وداعية: عقوبة المتزوجة في جميع الأديان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز.. وهذا موعد جنازة الفنان

صدى البلد

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كان حزينا .. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة طارق عبد العزيز

كشفت الفنانة صابرين تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبد العزيز.

وكتبت صابرين عبر حسابها على فيسبوك:" طارق أنت كنت لسه مكلمني أول امبارح، وكنت بتقولي إنك مضايق وبتشتغل من غير نفس ومش مبسوط، وشفت فيلم وأنا طفلة وكنت عاوزتكلمني علشان بتحس أني طيبة طول عمري، وابتسامتي بتحسسك بالزمن الحلو".
 

وأضافت: "هو أنت ليه كلمتني كنت بتودع صحابك لا حول ولا قوة إلا بالله.. عزائي الوحيد إنك في آخر المكالمة كنت بتضحك وقولت لي إنكدلوقتي مبسوط بس أنا حزينة وقلبي وجعني قوي يا طارق دموعي مش مخلياني عارفة أكتب إيه".

الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان طارق عبدالعزيز بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

حرص الحضور في إحدى عروض الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي على الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان طارق عبد العزيز  بقصر الثقافة.

وظهر رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوى على المسرح قبل فتح الستارة وقال بمزيج من الحزن والألم:"فقدنا فنانًا كبيرًا وصديقًا غاليًا علينا، والمهرجان ينعيه ويقف دقيقة حدادًا على روحه". 

تعرف على موعد جنازة الفنان طارق عبد العزيز

توفى الفنان طارق عبد العزيز اليوم، الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، في صدمة كبيرة للوسط الفني .

وتقام صلاة الجنازة غدا الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

وكان الفنان طارق عبد العزيز قد نشر أول صورة له قبل مغادرته المستشفي بعد إجراء عملية تركيب دعامات في القلب.

الفنان طارق عبد العزيز الفنانة صابرين شرم الشيخ للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

ترشيحاتنا

أسرع SSD في العالم.. وطفرة في خدمات الأمن السيبراني.. أبرز فعاليات Cairo ICT في نسخته الـ 27

مبعوث الرئيس الفرنسي بالشرق الأوسط: وقف إطلاق النار في غزة مهم للبدء في عملية سياسية

من 8 أكتوبر 2023 حتى الآن.. حصاد لقاءات حملة المرشح عبدالفتاح السيسي

فيديو جديد يرصد حجم الدمار في غزة.. شاهد

إبراهيم سعيد يكشف موقف الأهلي مع لاعبي الهجوم.. تفاصيل

هواتف سامسونج وصل إليها تحديث Android 14


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطحينة؟

طريقة عمل التومية في المنزل

كنا ميتين من العطش..مفاجأة سارة تخفف من معاناة مجموعة أهالي بغزة.. فيديو

أسماء دولية كبيرة.. تفاصيل 3 صفقات أهلاوية تفاجئ الجمهور لتكوين فريق الأحلام

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ