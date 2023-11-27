أخبار الفن| تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز.. وهذا موعد جنازة الفنان

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشفت الفنانة صابرين تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبد العزيز.

وكتبت صابرين عبر حسابها على فيسبوك:" طارق أنت كنت لسه مكلمني أول امبارح، وكنت بتقولي إنك مضايق وبتشتغل من غير نفس ومش مبسوط، وشفت فيلم وأنا طفلة وكنت عاوزتكلمني علشان بتحس أني طيبة طول عمري، وابتسامتي بتحسسك بالزمن الحلو".



وأضافت: "هو أنت ليه كلمتني كنت بتودع صحابك لا حول ولا قوة إلا بالله.. عزائي الوحيد إنك في آخر المكالمة كنت بتضحك وقولت لي إنكدلوقتي مبسوط بس أنا حزينة وقلبي وجعني قوي يا طارق دموعي مش مخلياني عارفة أكتب إيه".

حرص الحضور في إحدى عروض الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي على الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان طارق عبد العزيز بقصر الثقافة.

وظهر رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوى على المسرح قبل فتح الستارة وقال بمزيج من الحزن والألم:"فقدنا فنانًا كبيرًا وصديقًا غاليًا علينا، والمهرجان ينعيه ويقف دقيقة حدادًا على روحه".

توفى الفنان طارق عبد العزيز اليوم، الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، في صدمة كبيرة للوسط الفني .

وتقام صلاة الجنازة غدا الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان الفنان طارق عبد العزيز قد نشر أول صورة له قبل مغادرته المستشفي بعد إجراء عملية تركيب دعامات في القلب.