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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تصريحاته الأخيرة عن الجيش.. الديهي: حافظ الميرازي يحمل عقدا نفسية لمصر

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن  الإعلامي حافظ الميرازي تحدث سابقًا على أن مصر دولة ليس لها قيمة في السياسة الأمريكية، بدليل عدم تعيين سفير أمريكي في مصر منذ عامين. 

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نشأت الديهي: الطرح المصري بإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح ليس من فراغ

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نشأت الديهي: مصر لم تخن القضية الفلسطينية.. وبريئة من إراقة دمائهم


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن حديث "الميرازي"  خطأ بدليل أن الولايات المتحدة لم تعين سفيرًا لها في 20 دولة من بينهما مصر وامريكيا، وهذا يرجع إلى بعض الأمور السياسية في أمريكا، معقبًا: "الميرزاي لديه عقدة شخصية نفسية، في حاجة إلى العلاج من طبيب نفسي، هذا الرجل يحمل عقدًا نفسيه جعلته كارهًا لبلده". 


وأضاف أن "الميرازي"  انتقد تصريحات الرئيس السيسي  الخاصة باستعداد مصر في المساعدة في إنشاء دولة فلسطينية منزعة السلاح، رغم أن هذا المقترح ليس مصريًا ولكنه  فلسطينيًا. 


وأضاف أن حافظ الميرازي تحدث على أن مصر قامت بإنفاق 45 مليار دولار على دعم الجيش في السنوات الأخيرة، معقًبا: "أقسم بالله كلام غبي وحقير ويحتوي على كراهية، تسليح الجيش هو من وفر الحماية لكل المصريين،  لا يليق برجل إعلامي أو مفكر أن يتحدث عن جيش بلاده بهذه الشكل، أستاذ حافظ أنت تُضلل الجيل الجديد، عندما تتحدث على أن مصر صاحبة اقتراح إنشاء دولة فلسطينية منزعة السلاح  فأنت مضلل، لان هذا الأمر  ذكر في تصريحات ياسر عرفات، ومنصوص عليها في اتفاقيات أوسلو،  كلامك والعدم سواء، لا أصدق حجم التدليس  وتزوير الحقائق".

نشأت الديهي

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