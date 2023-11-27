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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: نحتاج إلى مهاجم مثل أجوجو.. وغير مقتنع بـ سامسون

سامسون
سامسون

قال كريم ذكري، نجم دفاع الزمالك والمصري البورسعيدي السابق، إن كلمة السر في فوز الزمالك على أبو سليم الليبي في أولى لقاءات الفريقين بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية؛ هو نجاح الدفاع، ومن خلفه محمد عواد، في الحفاظ على نظافة الشباك، وهو أمر لم يحدث منذ فترة طويلة. 


وأضاف ذكري ، مع الإذاعي محمد بدر، عبر ميكرفون إذاعة الشباب والرياضة، أن دفاع الزمالك تحسن بنسبة 90 فى المائة مع معتمد جمال، ولم تستقبل شباكه أهدافا، عكس ما كان يحدث في عصر المدير الفني السابق للفريق خوان كارلوس أوسوريو. 

وأوضح محلل ملعب اف ام  ، أن فريق الزمالك تميز بالصبر ولم يندفع لاعبوه للهجوم فى ظل تأخر الهدف، وهو ما ساعد على تحقيق الفوز بهدف نظيف.

وأشار إلى أن المدافعين تمركزوا بشكل سليم حيث شارك كل فى مركزه دون فلسفة زائدة تكلف الزمالك أهدافا لا داعي لها، مهما كان اسم وحجم المنافس، لافتا إلى أن فريقا مثل أرتا سولار الجيبوتي هز شباك الزمالك 3 مرات.

وأكد نجم دفاع الزمالك والمصري البورسعيدي السابق أن التغييرات التي أجراها معتمد جمال ،المدير الفني لفريق الزمالك، ساهمت في  تحسن الأداء وزيادة الفعالية الهجومية خاصة بعد مشاركة سامسون ومن بعده ناصر منسي  .

وواصل ذكري: سامسون كان له دور فى الحصول على الضربة الركنية التى جاء منها الهدف الذى سجله يوسف أوباما.

وقال ذكري،  أنه غير مقتنع بتواجد سامسون أكينيولا، ضمن صفوف الزمالك، مشيرا إلى ليس كل لاعب قادر على ارتداء قميص الزمالك  خاصة إذا كان أجنبيا ويحصل على مستحقاته بالدولار.

وزاد ذكري، أن الزمالك سبق له التعاقد مع مهاجم بحجم الراحل جونيور أجوجو، الذى كان يلعب ضمن منتخب غانا، وقادم من الدوري الإنجليزي، مطالبا أن تكون هناك لجنة فنية تحدد احتياجات الفريق، ويكون التعاقد على مستوى الزمالك، خاصة أن المهاجم فى الفرق الكبري يجب أن يتميز بمواصفات خاصة، وقدرة على هز الشباك في أصعب الظروف، على اعتبار أن معظم الفرق التي يواجهها الزمالك تعتمد على التكتل الدفاعي.

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