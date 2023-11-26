شباب الزمالك يفوز على المصري البورسعيدي في بطولة الجمهورية

فاز فريق الشباب بنادي الزمالك لكرة القدم، مواليد 2003، على نظيره المصري البورسعيدي بركلات الترجيح، بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير ضمن الجولة 14 لبطولة الجمهورية.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، بعدها تم الاحتكام لركلات الترجيح وفقا للائحة.

أحرز أهداف الزمالك في الوقت الأصلي كل من، محمد صلاح وعبد الرحمن حمادة "الفيومي".

وأحرز ركلات الترجيح للزمالك كل من، محمد صلاح وأيمن الجزار وعلي أحمد حسام ومصطفى بسيوني ومحيي جمعة.

وشهدت المباراة تألق محمود الشناوي حارس المرمى، خلال ركلات الجزاء.

ويتصدر فريق الزمالك 2003، جدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة متساوياً مع الأهلي بنفس عدد النقاط.

ويقود فريق 2003، إبراهيم صلاح مديراً فنياً، وأحمد زكريا و معتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدرباً لحراس المرمى، ورضا عبد الواحد إدارياً للفريق، ومحمود سعيد أخصائياً للتأهيل و الإصابات، ورفعت حمدي مسؤولاً للمهمات .