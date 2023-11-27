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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق ينتقد اتباع معتمد جمال طريقة أوسوريو

الزمالك وابو سليم
الزمالك وابو سليم

قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إن الزمالك لم يؤد بالشكل المطلوب في الشوط الأول، لأن شخصية  أوسوريو كانت غالبة على المباراة باللعب بثلاثة مدافعين وبدون رأس حربة.


وأكد صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد علي على قناة الزمالك، أنه يلوم على معتمد جمال أنه بدأ المباراة بطريقة أوسوريو، ولكنه سعيد بتغيير الأمور في الشوط الثاني والعودة للصواب ،  كما أن الروح التي ظهر عليها لاعبي الزمالك في الشوط الثاني كانت مميزة.


وأشار صلاح إلى أن مباراة سوار الغاني يوم الأحد القادم الفوز فيها ضروري حتى يقترب الفريق من العبور للدور التالي

ونجح فريق الزمالك في حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الكونفدرالية بعد تغلبه على فريق أبو سليم بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 72.

شهدت أحداث المباراة ، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

وكاد فريق أبو سليم أن يعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة حيث تلقى مهاجم الفريق معتصم كرة عرضية سددها مباشرة نحو المرمى ولكن اصطدمت بالعارضة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط، بينما بقى أبوسليم، بدون رصيد من النقاط.

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