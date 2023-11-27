محمد صلاح: فيوتشر ليس بقوة الموسم الماضي

أكد صلاح نجم الزمالك السابق أن مباراة فيوتشر مختلفة تمامًا، لأن الدوري له طابع خاص، ويثق في أن معتمد جمال سيلعب بطريقة مختلفة.



وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد علي على قناة الزمالك، أن الزمالك سيكون الأفضل خاصة أنه شاهد فيوتشر أمام بطل جنوب أفريقيا، ولم يظهر الفريق بالقوة التي ظهر عليها الموسم الماضي.



وتمنى صلاح أن يعود المصابين قبل مباراة فيوتشر حتى يساعدوا معتمد جمال في تقديم أداء جيد أمام فيوتشر.



وشدد محمد صلاح على أن الزمالك يستطيع الدخول في المنافسة على الدوري، خاصة أن البطولة في بدايتها، ومازال هناك العديد من المباريات.