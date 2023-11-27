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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: القمح جزء أساسي من الأمن القومي الغذائي

القمح
القمح

قال النائب مجدي مالك، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن بذلت جهود عظيمة في قطاع الزراعة، وإحساسا من القيادة السياسية بأهمية الأمن الغذائي.


وأكد "مجدي ملك “، خلال مداخلة هاتفية برنامج ”على مسؤوليتي "، عبر فضائية " صدى البلد "، مساء اليوم الأحد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مشكل الغذاء مشكلة عالمية يعاني منها العالم كله وليس مصر فقط.

وتابع عضو مجلس النواب ، أن  المشاريع الزراعية التي تم إطلاقها خلال الـ9 سنوات الماضية تؤكد اتجاه وأولوية  حقيقة من الدولة  لمواجهة كافة المشاكل التي كانت تعاني منها الرقعة الزراعية الفترة الماضية.

نستورد 55% من الغذاء

وأشار مجدي ملك، أننا نستورد 55% من الغذاء في ظل الزيادة الرهيبة في أعداد السكان الفترة الماضية والوصول لـ 25 مليون نسمة في الـ 10 سنوات الماضية فذلك يعتبر أكبر تحدي ومعوق وجعل المواطن البسيط لم يلمس جهود الدولة في قطاع الزراعة.

واستطرد قائلا: النهارده بنتكلم عن المليون ونصف فدان والدلتا الجديدة والصوب الزراعية ومستقبل مصر ومشروعات الزراعية التي تبشر بخير ومستقبل واعد للدولة المصرية .


وشدد على أن محصول القمح الذي يمثل جزء أساسي من الأمن القومي الغذائي وأن الدولة تقوم بزيادة الرقعة الزراعية خلال الفترة المقبلة.

القمح الأمن القومي الغذائي النائب مجدي مالك النواب الامن الغذائي صدى البلد المشاريع الزراعية محصول القمح

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