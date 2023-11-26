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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وكيل المخابرات الأسبق:مصر لها مصداقية دولية وحركت كل أدواتها للحفاظ على الفلسطينيين

محسن النعماني، وكيل
محسن النعماني، وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق

أكد اللواء محسن النعماني، وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق، أن ما مرت به مصر من التجارب تجعل تعاملها مع الأحداث ينطلق من ضمير يعي حقائق الحياة على مدى آلاف السنوات ولا يؤمن بأن تحقيق الخير بإتباع الشر.

 

وأضاف "النعامني"، خلال حوار مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر ليست تاجر كراهية أو تاجر خرافات تضع الناس في أماكن الإجرام كما نرى الآن، مشددًا على أن مصر في هذا الموقف المتعلق بغزة وضعت العالم أمام ضميره.

 

وأوضح أن مصر حريصة كل الحرص على تحقيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه كان هناك تسابق بين مصر الشعبية والرسمية على دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أن القوافل التي خرجت من مصر لغزة كانت من الهلال الأحمر وحياة كريمة والتي تمثل الجانب الرسمي للدولة، بجانب المؤسسات الخيرية الأخرى التي ساعدت في مد الأشقاء في غزة بالمساعدات.

 

وأشار إلى ان مصر دائمًا لها مصداقية الموقف وعندما قررت أن تحقق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني حركت كل أدواتها لتحقيق ذلك وتأمينه، موضحًا أن مصر عندما تتكلم تسمع وعندما تتخذ موقف تجد أن هذا الموقف يقدر ويحترم.

 

المخابرات جهاز المخابرات العامة غزة الهلال الأحمر حياة كريمة

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