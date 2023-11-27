عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر محاكمة المتهمين بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ.. اليوم

صدى البلد

 

 

تنظر اليوم الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون،  القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

واستمعت المحكمة الى مرافعة النيابة في قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ بعد ان تم مواجهة المتهمين بالأحراز، كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الأحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما استجابت إليه المحكمة.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات وإستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم .

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر أشرف حسن.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة لاستثمارات الجديدة

عاد من الموت| ماذا حدث لـ طارق عبد العزيز بعد إنعاش قلبه وقبل وفاته؟!.. كواليس اللحظات الأخيرة

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

مقابل 7 ملايين يورو.. فرج عامر يكشف رحيل نجم الأهلي

تعليق مثير من خالد الغندور على استمرار معتمد جمال مع الزمالك

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

محمد صلاح يكشف عن زميل أحلامه وأقوى لاعب واجهه

من أمام ثلاجة الموتى.. هنيدي ونجوم الفن يودعون طارق عبد العزيز

ترشيحاتنا

طالب لجوء يكشف كواليس تعذيبه 5 سنوات في سجون سوريا

مصر الأولى.. صندوق النقد الدولي يعلن عن أقوى 4 اقتصادات في أفريقيا

طقس اليوم| الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

نجم الزمالك السابق: فوجئت بالأداء الدفاعي القوي لـ أبوسليم بالمبارة

الجاني يدفع قيمة التلفيات.. عقوبة جريمة حرق الممتلكات العامة وفقا للقانون

تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم المزاج.. تعرف على أبرز فوائد فيتامين د للنساء

فوائد خارقة لتناول الجمبرى.. تعرف عليها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة الصفراء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحرنكش؟

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ