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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط: ماكرون فهم خطأ دعم إسرائيل

ماكرون ونتنياهو
ماكرون ونتنياهو

قال مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط السفير برتران بيزانسنو، إن هناك الكثير من الأسئلة حول السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط، لذا علينا البداية من 7 أكتوبر، حيث شعر الرئيس ماكرون مثل كل العالم بالصدمة، ولذلك كان يجب أن يذهب في اليوم التالي لإسرائيل لتقديم التعازي كما حدث في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية داليا عبد الرحيم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس قدم اقتراحا واجه الكثير من الاعتراضات التي لها وجاهتها، وهو تشكيل تحالف دولي ضد حماس مثل التحالف الدولي ضد داعش، ثم تراجع عن الاقتراح ودعا إلى مؤتمر إنساني في فرنسا.

خطأ فرنسا

ولفت إلى أنه بعد ذلك بات يفهم خطأ أن فرنسا توافق على سياسات إسرائيل، وهو ما لم يكن كذلك، فبدأت فرنسا تطالب بوقف إطلاق النار وعقد مؤتمر إنساني، وهو ما لم يفهمه الإسرائيليون، لكن الموقف الفرنسي يجب أن يكون متوازنا لأن فرنسا بها أكبر جالية عربية ويهودية في أوروبا.

إسرائيل الاعتراضات التحالف الدولي ضد داعش الرئيس الفرنسي القاهرة الإخبارية الموقف الفرنسي دعم إسرائيل

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