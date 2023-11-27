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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وضع مخل يقود البلوجر هبة السيد إلى القضبان .. خلص عليها وهي بتصلي.. رجل ينهي حياة زوجته في المنصورية بسبب الهيروين.. نشرة الحوادث

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي:
 

شهرت بأبنائها.. فيديو البلوجر هبة السيد الفاضح ينتهى بحبسها 7 سنوات.. القصة كاملة

6 أشهر منذ بثها فيديو مثير للجدل عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة وتواجه البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ"أم زياد وهبة" توقعات قانونية بمصير قاسي نظرا لما احتواه الفيديو من ألفاظ فاضحة وخادشة

خلص عليها وهي بتصلي.. رجل ينهي حياة زوجته في المنصورية بسبب الهيروين

 

لعبت المخدرات بعقله وسيطرت عليه رغبة في الحصول على "السم الأبيض" ، ولم يكن هناك طريقة للحصول على المال الذي سيشتري به "الهيروين" سوى تقاضي أموال من زوجته كما اعتاد
 

والدها ميراثه اتسرق ورحلت والدتها باللعين.. حنان تشكو زوجها: حياتي كلها ضلمة

حنان سيدة ثلاثينية ممشوقة القوام وقفت أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، ترتدي بنطال أسود وقميصا أبيض، تراها سيدة أعمال في الشكل، ولكنها أرملة من شحوب صوتها، يتيمة من نظرات عينيها، سردت قصتها

حبس المتهم بسرقة مصفف الشعر الشهير هيثم دهب 3 سنوات


قضت محكمة الجنح، بحبس المتهم بسرقة مصفف الشعر الشهير هيثم دهب والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه 3 سنوات.
 

 

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