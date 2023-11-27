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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب أبوسليم: طموحنا الصعود للدور القادم وخبرات الزمالك حسمت المباراة

صدى البلد

هنأ شكري الخطوي المدير الفني لفريق أبوسليم الليبي، نظيره الزمالك بالفوز في مباراة الفريقين في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لم تكن هناك فرص كثيرة للزمالك، رغم وجود فوارق فنية كبيرة لصالحه، والهدف تم تسجيله من ضربة ثابتة عن طريق ركلة ركنية، لعبها زيزو بشكل جيد واستقبلها يوسف أوباما برأسه ووضعها في شباك الفريق، ولم يكن هناك دفاع جيد في هذه اللعبة".

 

وأضاف: "الزمالك استحوذ على الكرة طوال المباراة لكن دون خطورة هجومية على مرمى فريق أبوسليم، واللاعبين لم يقصروا ولازال لدينا طموح لتحقيق نتائج طيبة، وسنعمل على تلافي الأخطاء والاستفادة من الإيجابيات".

 

وواصل: "سنخوض مباريات الكونفدرالية في مدينة عنابة بالجزائر، ولفت نظري تألق عدد من لاعبي الزمالك مثل حمزة المثلوثي ويوسف اوباما وزيزو وهناك عناصر كثيرة في الفريق، والخبرات حسمت اللقاء في النهاية لصالح الزمالك".

 

وأتم: "فريق أبوسليم خاض مواجهة صعبة بكل تأكيد في بداية دور المجموعات، وطموحاتنا بالتأكيد تحقيق نتائج جيدة وان نصعد مع الزمالك للدور القادم، ومن الصعب حاليا الحكم على ترتيب المجموعة من الجولة الأولى، وأشكر الزمالك على الاستضافة والروح الرياضية".

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