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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: فوجئت بالأداء الدفاعي القوي لـ أبوسليم بالمبارة

صدى البلد

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه فوجئ بأداء أبوسليم الليبي أمام الزمالك، مشيرا إلى أن الأداء الدفاعي للضيوف

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أداء فريق أبوسليم هو من فرض على الزمالك هذا المستوى، خصوصا أنه كان يعتمد بشكل كبير على الدفاع، ولم يكن هناك أي فرصة للزمالك في الشوط الأول تماما، وكان هناك (لخبطة) في الملعب، وغاب العمق الهجومي عن الفريق، لكن بعد الدفع بعدة تغييرات في الشوط الثاني كان المستوى أفضل وظهرت الكثافة الهجومية".

 

وأضاف: "الشوط الثاني كان الزمالك أفضل نوعًا ما، عندما لعب معتمد جمال على طريقة 4-2-3-1، وكان هو الشكل الطبيعي للفريق، وتم الاستحواذ على الكرة بشكل كبير، لكن فريق أبوسليم كان متمركز دفاعيا بشكل جيد، والأهم هو الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث في ظل الغيابات الحالية".

 

وأكمل: "لم تكن هناك مساحات في الملعب بالنسبة للاعبي الزمالك لذلك كان يجب الاعتماد على المهارات الفردية، وكانت هناك محاولات للتسديد من بعض اللاعبين، هذه المباريات تحسم بصعوبة".

 

وزاد: "فريق أبوسليم لم يهاجم الزمالك مطلقا، والملعب كان (مخنوق) وهذه المباريات تحسم في الغالب بركلة ثابتة، كما أن أسكواد فريق الزمالك لا يساعد معتمد جمال بشكل كبير، لكن المنافس الليبي كان جيدًا واعتمد على الدفاع".

 

وأتم: "مدرب فريق أبوسليم أغلق كل المساحات على الزمالك، وفي النهاية كان انتصارًا هاما للفريق الأبيض".

 

نجح فريق الزمالك في حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الكونفدرالية بعد تغلبه على فريق أبو سليم بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 72.

 

شهدت أحداث المباراة ، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

 

وكاد فريق أبو سليم أن يعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة حيث تلقى مهاجم الفريق معتصم كرة عرضية سددها مباشرة نحو المرمى ولكن اصطدمت بالعارضة.

 

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط، بينما بقى أبوسليم، بدون رصيد من النقاط.

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