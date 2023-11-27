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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: لجنة الحكام السبب في أخطاء إدارتنا للمباريات القارية

صدى البلد

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن هناك أخطاء واضحة من جانب الحكام المصريين في إدارة المواجهات الإفريقية، وذلك بسبب التصنيف الموجود من جانب لجنة الحكام، وتم ابعادهم عن إدارة المباريات المحلية خلال فترة التوقف، بدلا من مشاركتهم في بعض مباريات دوري المحترفين.

 

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "زيزو لم يستحق ركلة جزاء أمام أبو سليم الليبي، ولكن كرة أوباما كان يجب احتسابها لصالح الفريق الأبيض، والحكم التونسي محرز المالكي صغير السن، وهو حكم مبشر والخطأ لم يؤثر على نتيجة المباراة بعد انتصار الزمالك".

 

وأضاف: "المالي بوبو تراوري حكم لقاء الأهلي ضد ميدياما، احتسب خطأ غريب ضد طاهر محمد طاهر، رغم أن الكرة كانت واضحة، بل قام بإشهار بطاقة صفراء ضده، وهي لعبة في وسط الملعب غير مؤثرة، لكنه حكم جيد وكان يتحرك بشكل جيد ولديه شخصية مميزة".

 

وواصل: "تصنيف لجنة الحكام قام بإبعاد بعض الحكام المصريين عن المباريات المحلية في وقت التوقف، وبالتالي الحكام المصريين اكتفوا بالتدريب فقط، بدلا من أن يستمروا في الملعب، وكان يجب اسناد بعض مباريات دوري المحترفين في الملعب".

 

وتابع: "محمد عادل أدار لقاء الترجي التونسي والنجم الساحلي، وقدم مستوى جيد لكنه أخطأ في احتساب ركلة الجزاء، بسبب ابتعاده عن حساسية المباراة، والخطأ يعود إلى لجنة الحكام المصرية بسبب ابعاده عن إدارة مباريات دوري المحترفين، والتصنيف الذي وضعه الخبير الأجنبي أضر بالحكام الدوليين خصوصا فترة توقف الدوري".

 

وزاد: "محمد معروف أيضا احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لنادي سيمبا في لقاء أسيك وكان خطأ مؤثر، وتم ابعاد الحكام عن إدارة المباريات في مصر، ولذلك أحمل المسئولية للجنة الحكام، وهذا الموسم سيكون أقل عدد من المباريات محليًا وبالتالي قد يتأثر الحكم عند تقييمه خارجيًا".

 

وأتم: "هناك أخطاء في مباريات أخرى، وأتمنى توفير تقنية الفار في دور المجموعات، خصوصا أن هناك مواجهات قوية في بطولات إفريقيا، والتقنية أصبحت ضرورة ملحة وباتت متوفرة في جميع البطولات، خصوصا مع التطوير المستمر في قوانين اللعبة".

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