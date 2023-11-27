نجم الأهلي السابق: معتمد جمال أخطأ في تشكيل الزمالك أمام أبو سليم

أكد شريف عبدالفضيل نجم النادي الأهلي السابق، أن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أخطأ في عدم الاعتماد على رأس حربة منذ بداية المباراة أمام أبو سليم الليبي، في الكونفدرالية.

وتابع عبدالفضيل خلال تواجده مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تشكيل المباراة كان خاطئ ومدرب أبو سليم الليبي، نجح في أن يحرج الزمالك خلال اللقاء".

وأضاف شريف عبدالفضيل: "خروج ابراهيما نداي كان غريبًا ومفاجئًا بالنسبة لي وشيكابالا كان لا بد أن يكون هو التغيير الأول بسبب قلة إنتاجه، وهو ما تسبب في فقدان الكرة بشكل مستمر".

واختتم: "نزول ناصر منسي كافئ التشكيل بنسبة كبيرة، والزمالك افتقد لعنصر الكثافة الهجومية وبالتالي لم يكن هناك أي خطورة على مرمى المنافس".