أبو سليم الليبي: نتمسك بخوض مواجهة الإياب في الجزائرو دفاع الزمالك سهل اختراقه

كشف علي سويدان، مدير الكرة بنادي أبو سليم الليبي رغبته في التأهل للدور القادم من البطولة الأفريقية".

وذكرعلي سويدان، مدير الكرة بنادي أبو سليم الليبي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا: " قدمنا مباراة متوسطة أمام الزمالك، وحاولنا الحد من خطور المنافس".

وتابع: "غيرنا خططنا في مباراة اليوم أمام الزمالك، وحاولنا اللعب بأكبر عدد من لاعبي خط الوسط، للحد من القوة الضاربة لهجوم الزمالك".

واستكمل:"دفاعات الزمالك كان من السهل اختراقها".

وأتم: "نأمل أن نقدم مستوى يليق بالكرة الليبية، ونسعى للتأهل بجانب الزمالك، فهو اسم كبير ويمتلك تاريخ في القارة ولاعبيين جيدين".

وبشأن التواصل بخوض مباراة العودة في مصر.. قال سويدان: " نتمسك بقرارنا، لقد حددنا ملعب عنابة بالجزائر لخوض مباراة العودة".