رجل أعمال بأمريكا: ننتظر الانتخابات الرئاسية لممارسة حقنا السياسي بالمهجر.. فيديو

تحدث الدكتور عبدالمعز ليلة، رجل الأعمال مقيم بأمريكا ورئيس اتحاد الطلاب بجامعة لونج أيلاند سابقا، عن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الدكتور عبدالمعز ليلة، رجل الأعمال ورئيس اتحاد الطلاب بجامعة لونج أيلاند سابقا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: " ننتظر الانتخابات الرئاسية لممارسة حقنا السياسي بالمهجر".

وأضاف: "التصويت في الانتخابات الرئاسية يعني أنك تمنح صوتك لوطنك"، موضحا: "الانتخابات بالنسبة لنا عيد لأننا نحاول أن نظهر للعالم من هم المصريين بكل طوائفهم سواء معارضة أو مؤيدين".

وأشار: "نحن في وضع حاليا يجب أن نكون إيد واحدة، لذلك لازم الكل ينزل الانتخابات"، مضيفا: "الانتخابات الرئاسية بمثابة عيد لكل المصريين المقيمين بالخارج، لأن فيها يظهر المصريين معدنهم الأصيل للعالم كله".