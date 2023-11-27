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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف عن طريقة استدعائه من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

صدى البلد

كشف أحمد حسام ميدو عن مخاطبة اتحاد الكرة المصري له للخضوع للتحقيق في لجنة الانضباط.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اتحاد الكرة خاطبني عبر واتساب للخضوع إلى لجنة الانضباط للتحقيق معي بناء على شكوى مقدمة من احد أعضاء الاتحاد" .

 

وأضاف: "لا أعرف هل الشكوى متقدمة ضدي كمدرب سابق أم كإعلامي لكن سياسة تكميم الأفواه هل تفيد في الوقت الحالي؟ أمر غريب" .

 

وواصل: "نحن ننور الطريق لكم وأين الناس اللي بتفكر في اتحاد الكورة" .

 

واختتم:"انت عارف لو الشكوى فيا للمجلس للأعلى للإعلام هقول حاضر بتنتقدوني إعلاميا لكن انتوا معرفتوش تعملوا كدة عشان انا مقولتش حاجة غلط إعلاميا حزين لطريقة تفكير اتحاد الكرة وهحترمه وهبعت المحامي الخاص بي للجنة الانضباط"

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