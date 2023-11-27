اتحاد المصريين بأمريكا عن الانتخابات الرئاسية: الرئيس السيسي رجل المرحلة والمصريون يعيشون فى أمان.. فيديو

تحدث رأفت صليب، رجل الأعمال المصري ورئيس الاتحاد العام للمصريين بأمريكا، عن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رأفت صليب، رجل الأعمال المصري ورئيس الاتحاد العام للمصريين بأمريكا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "ننتظر الانتخابات الرئاسية لمعايشة فرح حقيقي مع الجالية بالمهجر".

وأضاف: "نساعد الأجيال الجديدة بالمهجر على المشاركة بالانتخابات لنربطهم بالوطن"، موضحا: "نرى أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة، ويكفي أن المصريين يعيشون في أمن وأمان ونحن في أمريكا لا نعيش في هذا الأمن".

وأشار رأفت صليب، رجل الأعمال المصري ورئيس الاتحاد العام للمصريين بأمريكا،: "ننتظر الانتخابات الرئاسية ونحب أن نحتفل بها ونعتبرها عرس انتخابي وذلك بسبب بعدنا عن مصر وتشعرنا الانتخابات أننا نقوم بدور وطني واجب علينا".

وتابع: "هناك مؤتمرات حاشدة للمصريين بأمريكا لعرض إنجازات الدولة والدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهناك تحركات لتشجيع المصريين على التحرك للتصويت في الانتخابات الرئاسية الجديدة، خاصة وأن مصر تغيرت كثيرا في السنوات الماضية".

