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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سلطة الباذنجان

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير سلطة الباذنجان المشوي.

المقادير:
2 حبة كبيرة باذنجان
نصف كوب خل
نصف كوب عصير ليمون
2 عود بصل أخضر مفروم مع الأوراق
2 فص ثوم مهروس
نصف حبة كبيرة فليفلة حمراء مفرومة (حلوة)
نصف حبة كبيرة فليفلة خضراء مفرومة (حلوة)
حبة كبيرة فليفلة صفراء مفرومة
حبة كبيرة خيار مفرومة
حبة كبيرة طماطم مفرومة
2 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
نصف ملعقة صغيرة كمون
كأس معكرونة مسلوقة

طريقة تحضير سلطة الباذنجان المشوي:
نضع حبات الباذنجان عل نار متوسطة لتشوى لمدة 10 دقائق مع التقليب بين الحين والآخر إلى أن تنضج.


نقشر الباذنجان وهو ساخن ونضعه على لوح التقطيع.
 

نأتي بسكين حادة ونفرم الباذنجان إلى قطع صغيرة جدا.

 

نضع الباذنجان في طبق عميق ونضيف المكونات (الخل، البصل، الثوم ، الليمون، الفليفلة ، الخيار ، الطماطم ، الملح والكمون ) وحتى لا تهرس حبات الباذنجان نقوم بتقريب المكونات منها دون دمجها أو دمجها بحذر.


يمكن إضافة المعكرونة المسلوقة إلى الطبق حسب الرغبة.

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