فرج عامر يكشف تغيرات جديدة عن لقاء الأهلي وسموحة

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل جديدة حول مباراة الأهلي وسموحة، بالدوري الممتاز.

وكتب عبر فيسبوك: “مباراة الاهلي وسموحة في الدوري العام يوم الثلاثاء القادم في ملعب المقاولين العرب بعد ان انتقلت من استاد برج العرب الي استاد السلام ومن استاد السلام الي ملعب المقاولين العرب بالجبل الاصفر”.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة غداً الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.