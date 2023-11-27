وداعاً طارق عبد العزيز.. رسائل النعي تتصدر منصة أكس بعد رحيله المفاجئ

وجه عدد كبير من نجوم الفن، وجمهور الراحل طارق عبد العزيز، رسائل مؤثرة لنعيه بعد ان وافته المنية أمس الأحد.

وتصدر هاشتاج طارق عبد العزيز الاكثر تداولاً بعد وفاته المفأجاة للوسط الفني ومحبيه.

وتوفى الفنان طارق عبد العزيز، حيث يصادف اليوم 26 نوفمبر وهو نفس موعد وفاة الفنان الراحل عامر منيب.

حضر عدد من الفنانين لمستشفى زايد التخصصي لإلقاء نظرة الوداع على الفنان طارق عبد العزيز والذي وافته المنية.

وحضر كل من الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين أمام ثلاجة الموتى بالمستشفى، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.