بعد فوز الريال.. ترتيب الدوري الإسباني بالجولة الـ 14

انتهت منذ قليل مبارة ريال مدريد و قادش، ضمن الجولة الـ14 بالدوري الإسباني، والتى انتهت بفوز الفريق الملكى بنتيجة 3 - 0 على ملعب رامون دي كارانزا .



وبهذه النتيجة رفع رصيد النادي الملكي للنقطة الـ 35 ، لتجعله في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي سيلعب غدا ضد أتلتيك بلباو.



وجاء ترتيب الفرق فى الدوري الإسباني ، بعد انتهاء مباراة ريال مدريد و قادش ضمن الجولة الـ14 بالدوري الإسباني ، ليتصدر الفريق الملكي القائمة برصيد 35 نقطة.



وفى المركز الثانى جاء فريق جيرونا برصيد نقطة 34 ، وجاء فى المركز الثالث أتليتكو مدريد برصيد 31 نقطة ، وحلت برشلونة فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.



وجاء فى المركز الخامس ريال سوسيداد برصيد 25 نقطة ، اما المركز السادس فاحتله أتليتك بلباو برصيد 24 ، و فريق ريال بيتيس يحتل المركز السابع برصيد 24، وفريق خيتافي في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.



اما فريق رايو فايكانو فيحتل المركز التاسع برصيد 19 نقطة ، وفى المركز العاشر جاء فريق فالنسيا برصيد 19 نقطة.



وجاءت الفرق من المركز الحادي عشر الى المركز العشرين بالترتيب ، لاس بالماس 18 نقطة ، فياريال 15 نقطة، ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة، أوساسونا 15 نقطة، إشبيلية 12 نقطة، قادش 10 نقاط ، ريال مايوركا 9 نقاط ، سيلتا فيجو 8 نقاط ، غرناطة 7 نقاط ، ألميريا 3 نقاط .