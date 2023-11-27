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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فوز الريال.. ترتيب الدوري الإسباني بالجولة الـ 14

صدى البلد

انتهت منذ قليل مبارة ريال مدريد و قادش، ضمن الجولة الـ14 بالدوري الإسباني، والتى انتهت بفوز الفريق الملكى بنتيجة 3 - 0 على ملعب رامون دي كارانزا .


وبهذه النتيجة رفع رصيد النادي الملكي للنقطة الـ 35 ، لتجعله في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي سيلعب غدا ضد أتلتيك بلباو.


وجاء ترتيب الفرق فى الدوري الإسباني ، بعد انتهاء مباراة ريال مدريد و قادش ضمن الجولة الـ14 بالدوري الإسباني ، ليتصدر الفريق الملكي القائمة برصيد 35 نقطة. 


وفى المركز الثانى جاء فريق جيرونا برصيد  نقطة 34 ، وجاء فى المركز الثالث أتليتكو مدريد برصيد 31 نقطة ، وحلت برشلونة فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.


وجاء فى المركز الخامس ريال سوسيداد برصيد 25 نقطة ، اما المركز السادس فاحتله أتليتك بلباو برصيد 24 ، و فريق ريال بيتيس يحتل المركز السابع برصيد 24، وفريق خيتافي في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.


اما فريق رايو فايكانو فيحتل المركز التاسع برصيد 19 نقطة ، وفى المركز العاشر جاء فريق فالنسيا برصيد 19 نقطة.


وجاءت الفرق من المركز الحادي عشر الى المركز العشرين بالترتيب ، لاس بالماس 18 نقطة ، فياريال 15 نقطة، ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة، أوساسونا 15 نقطة، إشبيلية 12 نقطة، قادش 10 نقاط ، ريال مايوركا 9 نقاط ، سيلتا فيجو 8 نقاط ، غرناطة 7 نقاط ، ألميريا 3 نقاط .

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