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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: صلاح محسن غير مجتهد رغم إمكانياته

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن صلاح محسن مهاجم الأهلي لديه إمكانيات مميزة، لكن عقليته وطريقة تعامله غير جيدة، وهو متواجد في النادي منذ 2018، مشيرا إلى أن أزمته هي عدم اجتهاده داخل الفريق الأحمر، بينما يظهر بمستوى مختلف خارج النادي.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الإعلام والجماهير تتحدث عن صلاح محسن لأنه بعيد عن مستواه، ورغم أنه من أعلى امكانيات المهاجمين في الدوري المصري لكن الأهلي لا يعتمد عليه والنادي يفكر في ضم مهاجمين آخرين قد يكون هو أعلى منهم لكن الأزمة في عقليته، وفريق ميدياما أي لاعب يسجل فى مرماهم، وبالطبع أخطأ في الشارة التي احتفل بها".

 

وأضاف: "صلاح محسن من أعلى اللاعبين في الإمكانيات، لديه سرعة ومهارة ويلعب برأسه جيدًا، لكن لا أتذكر له مباراة قوية أو سجل أهدافا حاسمة للأهلي، الأزمة في العقلية، ورغم أنه خرج معارًا لأكثر من مرة، وكان من الطبيعي أن يقاتل على الفرصة التي حصل عليها بالعودة من جديد إلى الأهلي".

 

وواصل: "صلاح محسن في نفس سن مصطفى محمد، والأول ظهر مع إنبي قبل مصطفى بسنوات، وحصل على فرص عديدة مع الأهلي مع مدربين كثيرين سواء مصريين أو أجانب، ولذلك عليه الاستفادة وأن يكون رأس الحربة الأساسي في الأهلي خصوصا في ظل وجود موديست، كما أنه لم يستغل فترة إيقاف كهربا".

 

وتابع: "معظم أداء الفرق المصرية في البطولات الافريقية لم يكن جيدا، وكانت هناك فرص ضائعة كثيرة خصوصا في لقاء الأهلي وميدياما، ولو سجل الفريق هدف او هدفين في الشوط الأول كانت ستخرج بنتيجة تاريخية، ولازالت الأخطاء الدفاعية مستمرة من فرق افريقيا".

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