طالب لجوء يكشف كواليس تعذيبه 5 سنوات في سجون سوريا

أدلى شاهد لشبكة سكاي نيوز بشهادة صادمة، حيث كشف عن معاناتها كمدني لاجئ ومطارد يسعى للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة، وقال إنه تعرض للتعذيب في سجون سوريا لمدة خمس سنوات قبل أن يفر إلى بريطانيا.

وأفاد بأنه يعاني من صدمة نفسية بسبب الانتظار الطويل لقرار وزارة الداخلية بشأن طلبه، وصلت حدَّ الانتحار.

توضح الأرقام الحكومية الجديدة أن هناك أكثر من 125,000 طلب لجوء لم يتم تنفيذه في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من انخفاض طفيف في الأرقام مقارنة بالصيف، إلا أنها ما زالت أعلى من الفترة نفسها في العام الماضي.

يعاني من آلام مزمنة كان سببها حوالي 250 رصاصة خرطوش مزقت يديه، وتمت حماية هوية الشاهد وعدم كشف وجهه لحماية أفراد عائلته المتواجدين في سوريا.

وتمكن من الهروب من السجن بعدما اضطر والده لاقتراض مبلغ 10,000 دولار كرشوة، ووصل إلى المملكة المتحدة وتقدم بطلب لجوء في نوفمبر 2020، ولكن الانتظار الطويل لقرار الوزارة بشأن طلبها، البالغ مدته سنتان وأربعة أشهر، أثر بشكل كبير على حالتها النفسية.

وفي أغسطس من العام الماضي، قبل ستة أشهر من اتخاذ القرار النهائي، حاول الانتحار.