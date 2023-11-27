تايلاند: وزير الخارجية وقائد الجيش يتوجهان إلى إسرائيل الليلة لإعادة الأسرى

قالت القناة ال12 العبرية، اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية التايلاندي وقائد الجيش سيصلان إلى إسرائيل الليلة لإعادة الأسرى التايلانديين المفرج عنهم إلى بلادهم.

وفي وقت سابق، رحب رئيس وزراء تايلاند بالإفراج عن ثلاثة أسرى تايلانديين آخرين في الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية إنه تم حتى الآن إطلاق سراح 17 من رعايانا، لكن 15 لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.

وأضافت أن "الحكومة التايلاندية تواصل التحرك بكل السبل من أجل إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن".