القيادة المركزية الأمريكية: اعتقال 5 مسلحين في خليج عدن حاولوا السيطرة على ناقلة

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان أمن وسلامة ممرات الشحن العالمية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قوة مكافحة القرصنة التابعة لها تلقت نداء استغاثة من ناقلة تجارية في خليج عدن، أفاد بأنها تحت الهجوم من مسلحين غير معروفين.

وذكر البيان أنه لدى وصول قوة التحالف الدولي إلى موقع السفينة، طالبت بإطلاق سراحها، وبعد مغادرة 5 مسلحين للسفينة في قارب صغير، طاردتهم مدمرة أمريكية إلى الشاطئ ما أدى إلى استسلامهم في النهاية واعتقالهم.

وقالت القيادة في بيانها، إنه بعد اعتقال المسلحين، قامت جماعة الحوثي بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه المدمرة.