عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

7 آلاف جنيه تكتب سطور جريمة عائلية بـ إمبابة .. تفاصيل مثيرة

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة فني تكييف وتبريد، بإنهاء حياة زوج عمته بعصا حديدية؛ بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة إمبابة على 7 آلاف جنيه.

هيروين|المؤبد لعاطلين لإدانتهم بـ ترويج المخدرات في الأميرية

ملابس نوم ووضع مخل|القصة كاملة قبل النطق بالحكم علي البلوجر أم زياد..شاهد

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، للمتهم "مصطفى ح."، فني تكييف وتبريد، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس عام 2022 قتل عمدا زوج عمته المجني عليه "محمد أ." من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن كال له عدة ضربات استقرت على رأسه باستخدام عصا حديدية قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته

وكشفت التحقيقات، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني عليه من داخل مسكنه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم عثوره على أية أموال داخل المسكن، ووجهت للمتهم تهمة إحراز أداة "عصا حديدية" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

موضوعات متعلقة

هيروين|المؤبد لعاطلين لإدانتهم بـ ترويج المخدرات في الأميرية

ملابس نوم ووضع مخل|القصة كاملة قبل النطق بالحكم علي البلوجر أم زياد..شاهد

فوق سجادة الصلاة|تفاصيل صادمة في مصرع سيدة علي يد زوجها بـ منشأة القناطر

حقنة دون إجراء اختبار.. النيابة تكشف سبب وفاة فتاة التبين

باستخدام دراجة نارية.. اعترافات عصابة سرقة الهواتف بالزيتون

ذهب وألماس.. إحالة عاطلين للمحاكمة بمدينة نصر

المشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين بسرقة مهندس بالإكراه في 15 مايو

تزوير محررات رسمية| قرار عاجل بشأن تشكيل عصابي بالقاهرة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يشهد إطلاق المنصة الالكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية

كانوا يرتدون الكوفية.. اعتقال مطلق النار على 3 طلاب فلسطينيين في أمريكا

أجواء شتوية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات

رئيس سيراليون يكشف آخر التطورات بعد الهجوم المسلح على مخزن أسلحة للجيش

7 آلاف جنيه تكتب سطور جريمة عائلية بـ إمبابة .. تفاصيل مثيرة

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ