عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو مرتبك عالأد .. أرخص موبايل سامسونج في 2023

لو مرتبك عالأد..أرخص
لو مرتبك عالأد..أرخص موبايل سامسونج في 2023

في خضم تطور صناعة الهواتف المحمولة، يبرز هاتف Samsung Galaxy A02s كخيار مثير للاهتمام للمستهلكين الذين يبحثون عن توازن مثالي بين السعر والأداء. يُعد هذا الهاتف جزءًا من سلسلة A من سامسونج، والتي تهدف إلى تقديم تجربة مستخدم ممتازة بتكلفة معقولة.

تصميم متين وأنيق:

يتميز Galaxy A02s بتصميم أنيق ومتين يتناسب مع مختلف الأذواق. الجسم البلاستيكي يوفر متانة تجعله مناسبًا للاستخدام اليومي.

 

شاشة كبيرة وواضحة:


الهاتف مجهز بشاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة، مما يمنح المستخدمين تجربة تصفح رائعة واستمتاعاً بالمحتوى الرقمي.

 

أداء جيد بسعر معقول:


يعتمد Galaxy A02s على معالج رباعي النواة، مما يوفر أداءً قويًا يتناسب مع الاستخدام اليومي للهاتف الذكي. يتيح هذا الأداء الجيد للمستخدمين تشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة.

لو مرتبك عالأد..أرخص موبايل سامسونج في 2023

كاميرا متواضعة:


تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل، مع إمكانية تسجيل مقاطع فيديو بجودة عالية. تلبي هذه المواصفات احتياجات العديد من المستخدمين الذين يرغبون في التقاط صور جيدة دون الحاجة إلى ميزات احترافية.

 

بطارية قوية:


يتميز Galaxy A02s ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن استمرارية الاستخدام لفترات طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر.

 

السعر المناسب:


رغم مواصفاته الجيدة، يظل هاتف Samsung Galaxy A02s متاحًا بسعر معقول يجعله خيارًا جذابًا للفئة التي تبحث عن أداء جيد دون التخلي عن محفظتها.

باختصار، يُعد Samsung Galaxy A02s خيارًا ممتازًا للأفراد الذين يرغبون في الحصول على هاتف ذكي بمواصفات متوسطة بسعر معقول، مما يعكس التزام سامسونج بتقديم تكنولوجيا عالية الجودة لجميع شرائح المستهلكين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

موضوعات متعلقة

أفضل هواتف للشباب تحت 25 سنة.. سعر رخيص وإمكانيات عالية جدا

توأم Apple Watch.. أحدث Smart Watch من شاومي

أفضل من iPhone 15.. خصم 5400 جنيه على أحدث موبايل Google Pixel 

هواتف سامسونج وصل إليها تحديث Android 14

آخر عروض نوفمبر.. خصم 5600 جنيه على تحفة هواتف سامسونج Galaxy S23

آخر فرصة.. خصم يتخطى الـ2000 جنيه على أحدث آيفون iPhone 15 Plus

مرض خطير جدا..دراسات : الـ WiFi يؤثر على معدل الذكورة للرجال

متتخدعش وتشتري بالغالي.. أحدث موبايل شاومي بسعر زهيد

ترشيحاتنا

أحمد المسلماني: 60 صحفيا قُتـلوا في غزة خلال 45 يوما فقط

أخلاق ونزاهة الدون.. رونالدو حديث العالم بعد مباراة النصر وبرسيبوليس الإيراني

الموعد الجديد.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول لدوري اليد

بيان عاجل للجيش الإسرائيلي بعد استلام 11 أسيرا من حماس

أكبر انخفاض خلال عام.. الدولار يتلقى ضربة قوية بسبب الفيدرالي الأمريكي

لميس الحديدي: الجهود المصرية القطرية بارقة أمل لوقف كامل لإطلاق النار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

10 أطعمة تناولها يوميا يحميك من الأمراض.. تقوى المناعة وتحارب البكتيريا

وقعه في اللوكيشن.. إليك الإسعافات الأولية لمرض طارق عبد العزيز

فيديو

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ