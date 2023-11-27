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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات.. الشرطة الأمريكية تعتقل مطلق النار على 3 طلاب فلسطينيين.. ونتنياهو يريد إمداد الهدنة الإنسانية في غزة

صدى البلد

الشرطة الأمريكية تعتقل مطلق النار على 3 طلاب فلسطينيين في فيرمونت

نتنياهو: نرحب بتمديد الهدنة في غزة ولكن بـ«شرط»

إسرائيل تعلن الإفراج عن 39 سجينا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة

 

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم الإثنين بعدة أحداث عالمية ومحلية.

وقالت صحيفة الخليج إن الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، أكدت أنها ألقت القبض على مشتبه فيه بإطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين يبلغون من العمر 20 عاماً في ولاية فيرمونت.


وقالت الشرطة أن جيسون جيه إيتون، 48 عاماً، باعتباره المشتبه فيه وأُلقي القبض عليه بعد ظهر الأحد في مكان إطلاق النار، وفقاً لبيان صحفي صادر عن قسم شرطة برلينغتون.

تم إطلاق النار على ثلاثة فلسطينيين في مدينة برلنجتونج، بولاية فيرمونت الأمريكية، حيث فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقا في الأمر، وفقا لما ذكرته شبكة WPTZ الإخبارية التابعة لشبكة “إن بي سي” الأمريكية.

وقال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، إن الشبان الفلسطينيين الثلاثة طلاب في جامعة ييل وجامعات أمريكية أخرى.

وكتب زملط، عبر منصة “إكس”: "جريمتهم؟ لبس الكوفية الفلسطينية... أصيبوا بجروح خطيرة... يجب أن تتوقف جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين. الفلسطينيون في كل مكان بحاجة إلى الحماية”.

وأضافت نفس الصحيفة أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، امس الأحد، أن رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداده لتمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 رهائن يوميا.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، علق نتنياهو على إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن، قائلا: "لقد أعدنا الليلة مجموعة أخرى من المختطفين.. أطفال ونساء، ونحن متأثرون في أعماق قلوبنا، عند مشاهدة لم شمل العائلات”.

 

وأضاف نتنياهو: لقد تحدثت مع الرئيس بايدن.. وقلت له إننا سنستأنف الحرب بكل قوة على غزة بعد انتهاء الهدنة لتحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس، وضمان عدم عودة غزة إلى ما كانت عليه، وبالطبع إطلاق سراح جميع المختطفين.. أنا مقتنع بأننا سننجح في هذه المهمة، لأنه ليس لدينا خيار آخر”.

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم أن أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أطلقت سراح 39 سجينًا ومعتقلًا من إجمالي سبعة سجون إسرائيلية (ستة في إسرائيل وواحد في الضفة الغربية المحتلة)، كجزء من صفقة بين إسرائيل وحماس شهدت أيضًا إطلاق سراح الجماعة المسلحة من الرهائن. 

وصلت حافلة تقل فتية فلسطينيين محررين من السجون الإسرائيلية إلى وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وتضم المجموعة التي تم إطلاق سراحها أمس الأحد فتيانًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل؛ اثنان يبلغان من العمر 15 عامًا، وواحد، أصغرهم يبلغ من العمر 14 عامًا.

وكان في استقبالهم في رام الله مئات من المهنئين، بعضهم لوح بالأعلام الفلسطينية، والبعض الآخر حمل علم حماس.

تم احتجاز البعض دون معرفة التهم الموجهة إليهم: كان 16 من المفرج عنهم يقضون أحكامًا، معظمها بسبب هجمات على إسرائيليين، وفقًا لمعلومات مستمدة من مصلحة السجون الإسرائيلية وجمعية الأسير الفلسطيني، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق السجناء.

أما المفرج عنهم، وعددهم 23 شخصًا، فقد احتُجزوا رهن الاعتقال الإداري، وهي ممارسة لاقت انتقادًا واسع النطاق حيث لا يكون المعتقل على علم بأي تهم موجهة إليهم، ولا تخضع قضيتهم لأي إجراء قانوني.

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