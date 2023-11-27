رئيس الوزراء يشهد إطلاق المنصة الالكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، عبر الفيديو كونفرانس، إطلاق المنصة الالكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والانجليزية.

وكان وافق مجلس الوزراء عـلـى إصـــدار عــدد 24 رخــصــة ذهـبـيـة حتى أكتوبر 2023، وتستهدف تلك الرخص زيادة الصادرات إلى الخارج من خلال مشروعاتها، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي.

وتتعدد الحوافز الخاصة التي تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها خصــم نســبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30% إلى 50% للاستثمارات في بعض القطاعات المحددة، والسماح بإنشاء منافـــذ جمركية خاصة لصادرات المشـــروع الاستثماري أو وارداته، بالاتفاق مع وزارة المالية.