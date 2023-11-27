الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيرته المجرية بقصر الاتحادية

أفادت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل أن، الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيسة المجر بقصر الاتحادية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الشاعر صدق عندما تغنى بعظمة مصر وأمجادها، قائلًا: «وقف الخلق ينظرون جميعا.. كيف أبني قواعد المجد وحدي».



وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الإثنين بعنوان "مصر تبهر العالم"- أنه بالفعل، انبهر العالم كله بقوة مصر وحكمة رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما تدخلت بثقلها المحوري في المنطقة والعالم لتنجح بالتنسيق مع الشقيقة قطر، وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتضمن هدنة إنسانية لالتقاط الأنفاس، والبناء على هذه الخطوة لتهدئة الموقف ومحاصرة نيران الحرب التي تلتهم الأخضر واليابس، وتستنزف القدرات البشرية والاقتصادية، بل والبنية التحتية في صراع الكل فيه خاسر.