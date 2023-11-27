السيسي يبحث مع رئيسة المجر آخر تطورات قطاع غزة

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل الآن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سوف يستقبل اليوم الاثنين، رئيسة المجر كاتالين نوفاك، وذلك لبحث الأوضاع الإقليمية والدولية وتطورات قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..