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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر لتحالف الأحزاب في العريش لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

تحالف الأحزاب يدعم
تحالف الأحزاب يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظم  تحالف الأحزاب المصرية، مؤتمرًا جماهيريًا، في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.والتي ستوري خلال شهر ديسمبرالقادم. 

وأعلن ممدوح عبدالحكيم رئيس حزب التحرير المصري، عن دعم تحالف الأحزاب السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية والتعمير والبناء والنهوض بمصر الحبيبة.،واستكمال خطط التنمية والمشروعات القومية في مختلف المجالات بما يتيح فرص عمل للشباب واستثمار المقومات التي توافر بالتسويق كبير .

 

مختلف الدوائر:

وحث عبدالحكيم،  على ضرورة مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مختلف الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية ، لكي تظهر مصر بمظهر حضاري يليق باسمها ومكانتها على مستوى العالم.

وأشار إبراهيم كمال، المنسق العام للمؤتمر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى الشباب فرصة كاملة في المشاركة السياسية والمساهمة في صنع القرار ..وعقد المؤتمرات الدولية بمشاركة الشباب من مختلف دول العالم. 

ولفت إلى دعمه ودعم كافة شباب سيناء للرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على ما وصلنا إليه من أمن وأمان واستكمال مسيرة التنمية التي بدأها.. واستكمال المشروعات القومية التي يجري اقامتها على أرض سيناء. 
 

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العريش تحالف الاحزاب المرشح الرئاسي

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