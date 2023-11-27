محافظ كفر الشيخ يوجه بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمني المحدد

تابع محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، المرحلة النهائية من أعمال رصف شارع سعد زغلول بمدينة دسوق بتكلفة 4 ملايين جنيه ؛ لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين ، موجها بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمني المحدد وبالمواصفات الفنية المطلوبة.



وأشار المحافظ - في بيان اليوم- إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.



وأكد نور الدين حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة ،والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.



على صعيد متصل، وجه محافظ كفرالشيخ بتكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.



كما تابع جمال نور الدين حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتهذيب الأشجار بـ 14 مركزا ، بالإضافة إلى تطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الاجرة وخاصة طلاب الجامعة، ذهاباً وإياباً، بمراكز ومدن المحافظة.



وأوضح المحافظ أنه تم رفع 1185 طنا من القمامة والمخلفات و إزالة الإعلانات غير المرخصة ، ورفع كفاءة الطرق في إطار العمل على الارتقاء بمستوى النظافة مع استمرار المتابعة الميدانية لأعمال تمهيد وتسوية الشوارع ورفع كفاءة الطرق بنطاق مركز ومدينة بيلا، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العام بالمركز والمدينة.

