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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حلوان تنظم بطولة الألعاب الإلكترونية لاختيار ممثليها في بطولة الجامعات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهدت الصالة المغطاة بجامعة حلوان فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية لطلاب الجامعة، التي نظمها قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان. 

وشملت البطولة جميع كليات الجامعة داخل وخارج الحرم الجامعي، بهدف اختيار الطلاب الفائزين لتمثيل الجامعة في بطولة الجامعات "الشهيد الرفاعي 51"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.

أقيمت فعاليات البطولة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث تولي جامعة حلوان أهمية كبرى للأنشطة الطلابية، حيث تسهم فى بناء شخصية الطالب وتفاعله مع المجتمع، وأن مثل هذه البطولات تعزز التواصل بين الطلاب وتنمي مواهبهم وقدراتهم.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الطلاب، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بتعزيز هذه الأنشطة كجزء أساسي من تجربة الطالب الجامعي، بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع.
وأفاد رئيس جامعة حلوان أن هؤلاء الطلاب هم قادة الغد الذين يعملون على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وشدد على أن التطوير يتطلب وجود جيل مستعد لتحمل مسؤوليات التغيير، ومشاركة الطلاب فى الانشطة الطلابية المختلفة تسهم فى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

هذا وقد أشرف على البطولة كل من: الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير الإدارة.

 

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