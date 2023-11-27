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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأولى في تاريخها.. محطة الطاقة النووية العائمة تبدأ عملية إعادة تحميل الوقود

صدى البلد

 


بدأ المتخصصون في محطة الطاقة الكهروحرارية النووية العائمة الوحيدة في العالم تنفيذ أول عملية إعادة تحميل الوقود النووي في تاريخ المحطة.

والمحطة هي فرع من شركة روس إينيرغو آتوم - قسم الطاقة الكهربائية التابع لشركة روساتوم الحكومية، ومقرها في مدينة بيفيك، مقاطعة تشكوتكا ذاتية الحكم. 


تم تزويد قضبان المفاعل بالوقود الجديد في أحد المفاعلين - الجانب الأيمن من مجموعة الطاقة العائمة (الأكاديميك لومونوسوف). حيث تم إيصالها في السابق إلى ميناء مدينة بيفيك بواسطة طريق بحر الشمال ضمن حاويات شحن خاصة، والتي تم نقلها على الفور إلى مجموعة الطاقة العائمة عند وصولها. يشار إلى إن الشركة المصنعة للوقود النووي لمحطة الطاقة النووية العائمة (الأكاديميك لومونوسوف) هي "مصنع هندسة الآلات" إحدى مؤسسات شركة TVEL للوقود التابعة لشركة روساتوم الحكومية.


و أشار أليكسي فيدوتوف، كبير المهندسين الميكانيكيين في محطة الطاقة النووية العائمة قائلاً:
"خلال العمل على إعادة تحميل الوقود النووي، تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان متطلبات السلامة الإشعاعية. حيث خضعت كل مجموعة من مجموعات الوقود البالغ عددها 121 لرقابة صارمة على مسألة الاستلام والتسليم قبل التحميل في المفاعل. علماً أنه سيتم وضع جميع المجموعات، بعد فحص شامل من قبل المتخصصين، بشكل تسلسلي في المفاعل باستخدام معدات الرافعة الآلية".
بدوره نوه مكسيم شامامبايف رئيس قسم السلامة النووية وكبير خبراء الفيزياء قائلاً:
"لم تتغير الخلفية الإشعاعية، أو ما يعرف بالإشعاع الطبيعي، في منطقة تمركز محطة الطاقة الكهروحرارية النووية العائمة خلال هذه الأعمال، بل كانت تتوافق مع مستوى الخلفية الاشعاعية الطبيعية لمدينة بيفيك". 
ومن المقرر أن يتم استكمال عملية إعادة التحميل قبل نهاية هذا العام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه العملية تتم مباشرة على الماء. ومن المخطط أن تتم عملية إعادة التحميل التالية بالوقود النووي - في منشأة المفاعل على الجانب الأيسر من مجموعة الطاقة العائمة "الأكاديميك لومونوسوف" في العام 2024 المقبل.


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