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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة الشيوخ: الدولة تسعى للتوسع في محصول القمح لتقليل الاستيراد

توريد القمح
توريد القمح

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التوسع في زراعة محصول القمح بالموسم الحالي،  حيث يحقق المصلحة العامة للدولة بزيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح وكذلك يحقق مصلحة المزارعين من خلال حصولهم علي عائد مناسب في ظل ارتفاع أسعار المحاصيل.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى توليها الدولة اهتمام كبير حاليا بهدف التوسع في زراعتها وتقليل الفجوة الغذائية فيها، في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد.

وأشار إلي أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك التوسع، مثل إعلان أسعار ضمان توريد تلك المحاصيل الاستراتيجية، قبل زراعتها،  ومنها القمح الذى  أعلنت الحكومة مؤخرا عن سعر ضمان للأردب ب ١٦٠٠ جنيه، وهو ليس سعر نهائى، حيث من المتوقع زيادته حال ارتفاع الأسعار العالمية.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، المزارعين والمستثمربن في مجال الزراعة، إلي سرعة زراعة محصول القمح والتوسع في زراعته، والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الدولة في زراعته لاسيما فيما يتعلق بالأسمدة والتقاوى ذات الجودة والإنتاجية العالية.

وأشار الجبلي، إلي أن تقليل الفجوة في محصول القمح، يعود بالنفع على الجميع، قائلا،: يكفينا أن البلاد تتمكن من تحقيق الأمن الغذائي، في ذلك المحصول الاستراتيجي، وفي نفس الوقت، يحقق المزارعين عائد مناسب، بالإضافة إلي تخفيف الضغط علي العملة الأجنبية المطلوبة في استيراد السلع، وتوفيرها لسلع أخرى تحتاجها البلاد.

زراعة محصول القمح زراعة الشيوخ رئيس لجنة الزراعة والري زيادة حجم الإنتاج مجال الزراعة مجلس الشيوخ

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